Coronavírus: Doação de 359 toneladas de alimentos para ajudar quem está sem renda

Toneladas de cestas básicas, frutas e verduras foram doadas a famílias carentes Divulgação

Programas sociais mantidos pela Igreja Universal do Reino de Deus já doaram 359 toneladas de alimentos, em cestas básicas e em produtos in natura (frutas, legumes e hortaliças), a famílias carentes. São pessoas que estão impedidas de trabalhar com as restrições impostas por estados e municípios brasileiros, para evitar a propagação do novo coronavírus.

A partir do fechamento obrigatório de praticamente todo estabelecimento de comércio ou serviço, além da recomendação para que a população não saia de casa, a crise econômica que se anuncia para o Brasil afeta, em primeiro lugar, os mais carentes. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, neste momento, o país já tem 12 milhões de desempregados e 38 milhões de trabalhadores informais, ou que se mantém com subempregos, e que podem estar sem qualquer fonte de renda para sobreviver.

Para atender esse segmento social mais fragilizado e que necessita de ajuda urgente, os programas sociais da Universal estão reforçando as ações humanitárias e distribuindo alimentos e materiais de higiene e limpeza.

Ao todo, foram beneficiadas 176 mil famílias de todos os estados e do Distrito Federal, apenas no mês de março.

São 74 mil voluntários mobilizados para salvar vidas de quem está impossibilitado de garantir o próprio sustento.

Auxílio além da comida

A ajuda humanitária da Universal às pessoas que estão sem renda vai além da distribuição de cestas básicas. No mês de março, foram doados, em todo o Brasil:

● 22 mil refeições

● 28.195 kits de higiene

● 4.798 litros de álcool em gel e outros produtos de limpeza

Além de máscaras, luvas, fraldas, medicamentos, botijões de gás, cadeiras de roda, cadeiras de banho e brinquedos.

Como ajudar quem precisa

Todos os templos da Universal no Brasil estão recebendo alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza para doação. Clique aqui para localizar o endereço mais próximo.

Se preferir, ligue para (11) 3573-3535, ou colabore pelo site Universal.org.