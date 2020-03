Coronavírus: Universal cede templos a hemocentros para coleta de sangue

A partir desta semana, a Igreja Universal do Reino de Deus cederá templos em seis estados para que hemocentros locais possam coletar sangue de doadores voluntários. De acordo com o Ministério da Saúde, os estoques dos bancos de sangue do Brasil estão com níveis críticos em decorrência da epidemia da Covid-19 no país.

Com a restrição à circulação de pessoas imposta em praticamente todos os estados, diminuiu drasticamente o número de doadores de sangue. Contudo, diariamente, os hospitais continuam precisando de hemoderivados para atender pacientes em cirurgias, além de doentes com anemias crônicas, hemorragias, complicações decorrentes da dengue, febre amarela, câncer e outras doenças graves.

“Pedimos apoio às pessoas para que doem sangue sempre que puderem e, especialmente, neste momento. A doação de sangue é segura e fundamental para ajudar a salvar vidas. É importante salientar que postos de coleta não oferecem riscos”, explicou o secretário de Saúde do estado de São Paulo, José Henrique Germann.

Eduardo Ribeiro, organizador da campanha e responsável pelo Grupo da Saúde, programa social da Universal que presta auxílio a doentes e a profissionais da área, explica que, em tempos difíceis como este que estamos vivendo, é importante demonstrar o amor ao próximo.

“Por isso promovemos essa ação, porque a nossa expectativa é salvar vidas. Em meio às incertezas dos dias atuais, há pessoas que necessitam de nossa ajuda, e que não podem esperar”, conclui Ribeiro.

A estimativa do Grupo da Saúde é que 3.550 doadores compareçam apenas nos primeiros dias de campanha, beneficiando 14.200 doentes que necessitem de derivados de sangue.

Como participar

No estado de São Paulo -- no Templo de Salomão e na cidade de Guarulhos -- além das catedrais da Universal situadas nas capitais do estados do Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Rio de Janeiro e Sergipe, equipes dos hemocentros locais receberão os doadores com condições que evitarão a aglomeração de pessoas, além dos cuidados com a higienização das áreas, instrumentos e superfícies.

Qualquer interessado que se enquadre no perfil de doador de sangue, pode comparecer a um dos templos indicados e doar. Veja mais abaixo os endereços e horários de atendimento em cada localidade.

Requisitos para a doação de sangue

De acordo com o Ministério da Saúde, pessoas entre 16 e 69 anos podem doar sangue. Para os menores de 18 anos é necessário o consentimento dos responsáveis e, entre 60 e 69 anos, a pessoa só poderá doar se já o tiver feito antes dos 60 anos.

Além disso, é preciso pesar, no mínimo, 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não estar em jejum. No dia, é imprescindível levar documento de identidade com foto.

Em relação à Covid-19, são considerados doadores inaptos para a doação de sangue, por um período de 30 dias, aqueles que apresentarem sintomas respiratórios e febre, ou se tiverem tido contato, há menos de 30 dias, com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.

Onde doar

São Paulo

Templo de Salomão (Complexo)

Endereço: Rua Carlos Botelho, 427 - Brás, São Paulo (SP)

Datas: 1º, 2 e 3/4

Horário: Das 9h às 13h

Catedral de Guarulhos

Endereço: Avenida Paulo Faccini, 705 - Macedo, Guarulhos (SP)

Datas: 17 e 18/4

Horário: Das 9h às 13h

Amazonas - Catedral

Endereço: Av: Constantino Nery, 1515 - Bairro São Geraldo - Manaus (AM)

Data: 4/4

Horário: Das 8h às 17h

Espírito Santo - Catedral

Endereço: Av: Nossa Sra da Penha, 2575 - Santa Luiza, Vitória (ES)

Datas: 31/3 e 1º/4

Horário: Das 8h30 às 15h

Maranhão - Catedral

Endereço: Rua Oswaldo Cruz, 1.600 - Canto da Fabril, São Luís (MA)

Dias: 8 e 9 de Abril

Horário: Das 9h às 17h

Rio de Janeiro - Catedral Mundial da Fé (Del Castilho)

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 4242 - Del Castilho - Rio de Janeiro (RJ)

Dia: 30/3

Horário: Das 8h às 17h

Sergipe - Catedral

Endereço: Av. Tancredo Neves 2464 - Bairro Luzia, Aracaju (SE)

Datas: 1º, 2 e 3/4

Das Das 9h às 13h

Endereço: Av. Tancredo Neves 2464 - Bairro Luzia, Aracaju.