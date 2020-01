Cotada para assumir Cultura, Regina Duarte recebe pensão militar A atriz recebe o benefício de R$ 6.843,34 mensais desde 1999 pela morte do pai, que foi primeiro-tenente do Exército e faleceu em um acidente

Regina Duarte, convidada a assumir a Cultura GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO

Em aproximação com o presidente Jair Bolsonaro, que a convidou para assumir a Secretaria Especial da Cultura, a atriz Regina Duarte recebe pensão militar.

A atriz ganha R$ 6.843,34 mensais dos cofres públicos, segundo dados do Ministério da Defesa.

Jesus Nunes Duarte, pai de Regina, foi primeiro-tenente do Exército e faleceu em 1981, em um acidente de carro. A atriz recebe o benefício desde 1999.

Leia também: 'Vamos com tempo, casamento não sai hoje', diz Regina Duarte

Regina foi casada três vezes antes do atual marido, Eduardo Lippincot. Diferentemente do que acontece em outros órgãos públicos, como a Polícia Militar de São Paulo, em que apenas as filhas com estado civil de solteiras recebem pensão, o benefício para filhas de militares das Forças Armadas é irrestrito na maior parte dos casos.

Uma lei de 1991 definiu que a medida só poderia favorecer solteiras, mas em 1993 o Supremo Tribunal Federal reverteu a decisão.

No caso de servidores e parlamentares da Câmara e do Senado, novas pensões para filhas deixaram de ser concedidas em 1990. Nas Forças Armadas, o benefício foi limitado em 2000, passando a valer para filhos ou enteados de até 21 anos, ou 24 se forem universitários - mas o privilégio vitalício segue para as filhas de militares admitidos nas três Forças Armadas até dezembro de 2000.

Procurada, a assessoria de imprensa da atriz disse que não comentará o caso

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.