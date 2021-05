Covas classifica variante indiana como de 'extrema preocupação' Diretor do Instituto Butantan afirmou que CoronaVac já é criada com base em variantes para aumentar eficácia contra novas cepas

Dimas Covas avalia possibilidade de aplicação de doses de reforço contra novas variantes Jefferson Rudy/Agência Senado - 27.05.2021

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta quinta-feira (27) à CPI da Covid que a variante do coronavírus B.1.617.2, da Índia, é de "extrema preocupação", e que o fabricante da Coronavac já desenvolve vacinas com base nas variantes do vírus que surgiram em Manaus e na África do Sul.

"Variante da Índia, vamos chamar assim, ela já está sendo introduzida aqui no país. O salto da epidemia que teve na Índia nos últimos meses foi devido à essa variante. Então é uma variante de extrema preocupação", disse.

"Então nós temos que fazer o acompanhamento genômico, testar uma porcentagem da população constantemente para saber qual que é a extensão dessas variantes. Primeiro, para prevenir as questões das vacinas, testar se as vacinas funcionam, e obviamente para tomar as medidas de isolamento."

Ele também comentou que a vacina da Coronavac já têm comprovação de eficácia contra outra variante, a P1, que surgiu no Brasil, mas que o Instituto Butantan já trabalha para criar vacinas com base na variante da África do Sul.

Covas ainda voltou a citar a possibilidade da aplicação de uma "dose de reforço" dessas vacinas criadas a partir de variantes, para garantir a maior imunização naqueles que já receberam duas doses das vacinas.

Nesta quarta-feira (26), o Instituto Adolfo Lutz identificou um caso da variante indiana no estado de São Paulo, em um paciente que é morador de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, de 32 anos. Ele desembarcou no aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no dia 22 de maio, vindo da Índia.