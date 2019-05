Cristiane Britto é nomeada Secretária Nacional de Mulheres

Do R7

Cristiane Britto é a nova Secretária Nacional de Mulheres Divulgação/PRB

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, anunciou nesta quarta-feira (4) o nome da advogada Cristiane Britto, filiada ao PRB, para assumir a Secretaria Nacional de Mulheres.

Conselheira da OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal), Cristiane é especialista em Direito Eleitoral e vai substituir a ex-deputada Tia Eron (PRB) no cargo.

Defensora da inclusão das mulheres na política, a nova Secretária Nacional de Mulheres afirma ter recebido a indicação feita pelo próprio presidente do PRB, deputado federal Marcos Pereira (SP), com "muita alegria".

"Ele acompanha meu trabalho no direito eleitoral em prol da inserção da mulher na política e eu acredito que foi isso que fez o presidente me fazer o convite", avalia Cristiane.

Informo que encaminhei para nomeação ao cargo de Secretária Nacional de Políticas para Mulheres o nome da advogada Cristiane Brito (PRB), do Observatório Eleitoral Pesquisa de Liderança Feminina na Política. — Damares Alves (@DamaresAlves) 9 de maio de 2019

Assim que assumir o cargo, ela garante que seu principal foco de atuação será a redução da violência doméstica contra a mulher. "Temos muito trabalho pela frente e também muita disposição para avançar."

Cristiane diz que vai utilizar os próximos dias para começar a se inteirar a respeito de projetos e ações que podem ser desenvolvidos a partir de então. "Tenho pressa porque eu sei que já perdemos muito tempo", afirma ela.

Participante de comissões da OAB, do grupo Mais Mulheres no Direito e de várias associações que defendem e lutam pela inclusão da mulher na política, Cristiane já ajudou, inclusive, na aprovação de projetos de lei no Congresso Nacional.

"Agora vou poder ajudar e colocar em prática tudo o que eu venho estudando há tempos. Isso também foi muito atrativo", completa a nova Secretária Nacional de Mulheres.