Cruz Vermelha agradece FJU do Japão por doação de sangue

Voluntária da Força Jovem Universal (FJU) doa sangue Divulgação

No último domingo (25), voluntários da Força Jovem Universal (FJU) do Japão se engajaram em uma campanha da Cruz Vermelha local para ajudar a recompor os estoques dos bancos de sangue das cidades de Hamamatsu e Kariya.

Com o recente agravamento da pandemia da covid-19 no país, muitos doadores deixaram de comparecer com receio do contágio pela doença.

Outro fator que dificulta a quantidade de doações de sangue é o grande número de idosos na população japonesa. A proporção de maiores de 65 anos no país asiático é de 28,4%, a maior do mundo segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).

“A situação não está fácil nos hospitais. Houve uma diminuição nas doações. Buscamos incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo”, explica João Alberto, responsável pela Força Jovem Universal no Japão. “Saber que vidas serão salvas com esta iniciativa, é gratificante.”

O Coordenador da Cruz Vermelha de Hamamatsu, Takeuchi Noriyasu, agradeceu o engajamento da FJU na campanha. “Agora, com a disseminação do coronavírus, o número de doadores de sangue diminuiu muito, comparado ao ano passado”.

“Neste momento em que mais precisamos de doadores, a FJU colaborou para que possamos ajudar o maior número de pessoas possível, uma atitude que nos auxiliou muito. Vi na FJU do Japão um lugar onde os jovens devem estar”, acrescentou.

A força dos jovens

A Força Jovem Universal é um programa social mantido pela Igreja Universal do Reino de Deus desde 1977. É formado por um grupo de jovens voluntários que tem por objetivo ajudar outros adolescentes sem perspectiva de vida.

A FJU está presente em países das Américas, da Europa, da África, da Oceania e da Ásia.

Em 2020, foram 2,1 milhões de beneficiários pelas iniciativas da FJU, graças ao apoio de 149 mil voluntários.