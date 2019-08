Debate no Senado sobre novo marco das teles fica para semana que vem Audiência pública está prevista para terça-feira (3) com um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia e outros convidados Telecomunicações

A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado deve realizar, na próxima semana, uma audiência pública para debater o novo marco regulatório das telecomunicações. As discussões sobre o projeto avançaram nos últimos dias, com a avaliação de que a proposta poderá beneficiar a Oi. A AT&T manifestou interesse em negócios da companhia. O investimento, no entanto, depende da aprovação do texto.

A audiência pública está prevista para terça-feira (3) com um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia e outros convidados.

A lista de debatedores ainda está sendo discutida pelo presidente da comissão no Senado, Vanderlan Cardoso (PP-GO), e pela relatora da proposta, Daniella Ribeiro (PP-BR).

O projeto está pendente de um parecer da senadora desde fevereiro. Se houver alterações, a proposta teria de passar pela Câmara novamente.

Inicialmente, a audiência seria realizada na quinta-feira (29), mas, de acordo com assessores da comissão, foi adiada devido a dificuldades na agenda do Ministério de Ciência e Tecnologia.

Conforme o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) publicou na semana passada, a agendamento do debate foi interpretado por membros do colegiado como um avanço da proposta no Senado e um sinal de que o projeto poderá ser votado nos próximos 30 dias.

