Decreto sobre posse de arma deve ser editado no início do governo

O senador eleito Major Olímpio (PSL- SP) disse ao chegar ao Congresso Nacional para a posse de Jair Bolsonaro que acredita que o decreto que irá ampliar a posse de armas para cidadãos sem antecedentes criminais e com registro definitivo deve ser editado no início do governo Bolsonaro.

Ele disse não acreditar que o STF possa barrar o decreto justificando que ele não irá alterar uma lei, mas um decreto do Estatuto do Desarmamento. “É preciso fazer a regulamentação dos critérios e autoridade deverá dar a posse. Porte não. Queremos acabar com discricionaridade”.

O senador eleito disse ter convicção que a mudança não irá aumentar a criminalidade e sim reduzi-la.

“Ladrão nenhum tem porte de arma ou está preocupado com a lei. Criminosos e assassinos estão matando com armas ilegais e não estão preocupados com o porte. Porte não vai aumentar a criminalidade, pelo contrário. Tenho convicção que criminalidade será reduzida”.