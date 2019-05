Defesa de Temer entra com habeas corpus no STJ Justiça determinou que ex-presidente se entregue à Polícia Federal até às 17h desta quinta-feira (9) Prisão Temer

Habeas corpus tem como objetivo impedir prisão Amanda Perobelli/Reuters - 25.3.2019

A defesa do ex-presidente Michel Temer entrou nesta quinta-feira (9) com um pedido de HC (habeas corpus) no STJ (Superior Tribunal de Justiça), em Brasília. O HC visa impedir que o ex-presidente seja novamente preso.

Ontem, a segunda instância da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, determinou nova prisão de Temer, que deverá se entregar à PF (Polícia Federal) até as 17h.

Na decisão, o TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) suspendeu o habeas corpus do ex-presidente e do coronel João Baptista Lima Filho, o que mantinha os dois em liberdade. Lima também voltará ser preso pela mesma decisão.

Depois de terem sido presos na Operação Descontaminação, no dia 21 de março, pela primeira vez, Temer e Lima foram soltos quatro dias depois, dia 25, em uma decisão liminar do desembargador Ivan Athiê, que integra a 1ª Turma do TRF2 com mais dois desembargadores: Abel Gomes e Paulo Espírito Santo.

O ex-presidente foi preso juntamente com outros acusados de integrar uma quadrilha que cometeu crimes de corrupção relacionados à construção da Usina Nuclear Angra 3.

As prisões haviam sido determinadas pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, que julga os processos relacionados à Lava Jato no Rio de Janeiro.

Defesas

O advogado de Temer, Eduardo Carnelós, informou, após a decisão que determinou a prisão, que não há fundamentos para determinar a nova custódia de Temer.

A defesa do coronel Lima não comentou a decisão da Justiça.