Deputada Joice Hasselmann sofre fraturas no rosto e na coluna Parlamentar sofreu incidente na madrugada do último domingo (18), em seu apartamento em Brasília. Caso está sendo investigado

Deputada Joice Hasselmann acredita ter sido vítima de um atentado Youtube/ Reprodução - montagem R7

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) sofreu fraturas no rosto e na coluna em um incidente ocorrido em seu apartamento em Brasília na madrugada do último domingo (18), segundo nota divulgada por sua assessoria nesta quinta-feira (22).

De acordo com o texto, a deputada "acordou já caída no chão do corredor, entre o quarto e o banheiro, com o rosto em uma poça de sangue, sem saber exatamente o que aconteceu". Exames constaram traumas pelo corpo (joelho, costela, ombro e nuca), cinco fraturas na face e uma na coluna.

"Eu cheguei a pensar que tivesse tido um pequeno AVC (acidente vascular cerebral) ou algo assim", afirmou a deputada ao Estadão/Broadcast Político. Do chão, ela conseguiu chamar o marido - o neurocirurgião Daniel França, que estava no apartamento, mas tinha dormido em outro quarto - para socorrê-la e prestar os primeiros socorros.

Joice está tomando remédio para dores e recebeu o apoio da bancada feminina da Câmara. A segurança no apartamento foi reforçada. "Estou com dois homens armados aqui, uma faca do meu lado e mandei liberar minha pistola", disse ela. "Eu vou descobrir o que aconteceu comigo, sim. Já investiguei o gabinete do ódio na CPI das Fake News e isso também vou descobrir".

Os médicos descartaram a possibilidade de uma queda acidental, diz a nota.

A deputada desconfia ter sofrido um atentado dentro de sua casa e, por isso, acionou o Departamento de Polícia Legislativa (Depol) para abrir investigação sobre o caso. As imagens das câmeras de segurança do prédio devem ser analisadas.

O Depol abriu investigação sobre o caso.