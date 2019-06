Deputado expõe as vantagens de modernizar mercado automotivo Marcos Pereira foi um dos responsáveis pelo programa Rota 2030 no período em que comandou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Rota 2030

Pereira destacou a importância do setor automotivo Luís Macedo/Agência Câmara 02.04.2019

O deputado Marcos Pereira (PRB-SP) apresentou nesta quinta-feira (30), durante o Simpósio Caminhos Sustentáveis, as vantagens de modernizar mercado automotivo nacional. Em sua fala, Pereira falou sobre a sua experiência como ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que resultou na construção do programa Rota 2030.

O parlamentar destacou o trabalho desenvolvido com a ajuda do governo federal, do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) e Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores).

“Conseguimos concluir esse trabalho ainda em setembro de 2017, ano em que o programa automotivo Inovar-Auto iria expirar e precisávamos trazer uma nova política industrial para o Brasil", disse o deputado, que destaca para a importância do setor automotivo, que emprega quase 1,6 milhão de pessoas e gera a arrecadação de mais de R$ 40 bilhões para os cofres públicos anualmente.

"Focamos em agregar tecnologias avançadas que fazem parte da indústria 4.0, a chamada quarta revolução industrial, que já está presente na indústria automotiva”, explicou Pereira.

O deputado lembrou ainda que o Brasil possui 26 montadoras instaladas em 10 Estados, sendo São Paulo responsável por 27 unidades industriais do setor, que representam a maioria da indústria automotiva do Brasil.

“O Rota focou em algumas premissas básicas, como a eficiência energética, e esse tema está de acordo com a pauta desta Frente que reinstalamos hoje. Num futuro próximo teremos carros híbridos que utilizam biocombustíveis. Pela primeira vez o Brasil tem um programa automotivo que olha para o futuro e para as próximas gerações. Biocombustível e eficiência energética são temas que devem ser tratados como políticas de Estado e não de Governo”, ressaltou ele.

Pereira lembrou que o Rota 2030 também induz a um comportamento inovador do brasileiro, principalmente em relação aos biocombustíveis. “Em termos de vantagem econômica e ecológica, o etanol brasileiro está muito à frente. Ele é referência mundial de tecnologia e inovação e ocupa apenas 2% na área agrícola do Brasil nas plantações de cana de açúcar. Sabemos que o álcool produzido nos EUA, na China e na Europa, é diferente porque ele compete diretamente com produtos alimentícios, o que não é o caso do Brasil”, afirma.

Ele informou ainda que além da modernização automotiva, o programa prevê uma redução de custos com acidentes e redução das mortes no trânsito. Segundo ele, espera-se entre 2022 e 2027 uma redução de 48 bilhões de reais em razão de uma maior segurança veicular que esse programa pretende ampliar.