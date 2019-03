Deputado Marcos Pereira entrega ônibus escolares a Francisco Morato

O deputado Marcos Pereira entrega ônibus escolares Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (18), o deputado federal Marcos Pereira (PRB-SP) entregou três ônibus escolares na cidade de Francisco Morato (Grande SP).

Ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, Pereira atendeu a um pedido da prefeita da cidade, Renata Sene (PRB-SP), para liberar o recurso, já que o convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a entrega dos três ônibus estava parado desde 2014.

“Tenho um compromisso com Francisco Morato e não hesitei ao receber essa demanda direto da prefeita. Com muito trabalho conseguimos fazer a liberação dessas unidades que trarão grandes benefícios para as crianças e economia de recursos públicos do município”, disse o deputado durante o ato de entrega.

Secretária de Educação de Francisco Morato, Lélia Hartman esteve presente na entrega dos ônibos escolares. “Esses veículos vão impactar em uma economia mensal de R$ 360 mil para o município. Esses recursos poderão sem distribuídos em outros setores da educação. Reduzir custos é o caminho para que a gente possa investir mais no que a criança moratense merece”, disse Lélia.

Já a prefeita Renata Sene afirmou, durante o ato de entrega, que as articulações de Marcos Pereira foram essenciais para o processo. “Quero agradecer à sua disponibilidade, não só agora como deputado, mas desde sempre. O senhor [Marcos Pereira] sempre esteve disponível quando precisei. Não seria possível recuperar esse recurso sem a sua contribuição.”

Serviço de Hemodiálise

Além da entrega dos ônibus escolares, Marcos Pereira participou na cidade da inauguração do Centro Moratense de Nefrologia, que terá o serviço de hemodiálise para os moradores de Francisco Morato e região.

“Estive ontem com aproximadamente 70 profissionais da área e pude ouvir as sugestões de vários deles. Sabemos que saúde pública é um dos grandes desafios do Brasil, mas é um direito constitucional e o Estado tem o dever de garantir o acesso com qualidade e eficiência”, disse Pereira ao parabenizar a equipe de saúde do município.