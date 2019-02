Deputados estão na Câmara para cerimônia de posse

Giuliana Saringer, do R7, com Agência Câmara

Serão empossados 513 parlamentares eleitos Christina Lemos/R7 - 01.02.2019

Os novos deputados federais já estão na Câmara dos Deputados para a posse desta sexta-feira (01). A cerimônia acontece desde às 10h no Plenário Ulysses Guimarães.

A sessão é presidida por Rodrigo Maia, então presidente da Casa. Segundo a Agência Câmara, o Regimento Interno determina que o presidente da legislatura anterior comande o evento.

Serão empossados 513 eleitos, que responderão chamada nominal e farão o juramento de "manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”.

Depois da cerimônia de posse, os novos deputados vão escolher o novo presidente da Câmara dos Deputados e os membros da Mesa Diretora. Os prováveis candidatos são Fábio Ramalho (MDB-MG), JHC (PSB-AL), Marcel Van Hattem (Novo-RS), Marcelo Freixo (PSOL-RJ), Ricardo Barros (PP-PR) e Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Os nomes oficiais serão divulgados apenas minutos antes da votação começar — os candidatos podem se inscrever até às 17h para que a votação comece às 18h. Também serão eleitos dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes.

O voto é secreto e realizado por meio de urnas eletrônicas, em cabines colocadas dentro do Plenário.