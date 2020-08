Descubra a origem do Jejum de Daniel e saiba como participar

Jejum tem duração de 21 dias Divulgação

As notícias que recebemos ao longo do dia impactam diretamente as nossas decisões.

Desde as notificações das redes sociais aos telejornais, é inegável que vivemos na era da “infoxicação” (neologismo criado pelo estudioso espanhol Alfons Cornella, para designar o bombardeio de informação que envolve grande parte da sociedade mundial).

Entretanto, enquanto a mente está ocupada de tantas informações, é praticamente impossível ter a sensibilidade para ouvir e entender qual é a vontade de Deus.

Pensando nisso, a Universal promove todo ano o Jejum de Daniel, inspirada no personagem bíblico de mesmo nome, que jejuou durante 21 dias. Neste ano, a campanha acontece entre os dias 2 e 22 de agosto.

No entanto, diferentemente do original, este propósito consiste em se abster de informações seculares e estreitar o relacionamento com Deus, com a finalidade de receber o Espírito Santo. E os que já são batizados têm a oportunidade de serem avivados na fé.

Univer Vídeo, fundamental para o seu Jejum de Daniel

Na plataforma você encontra filmes, documentários, séries exclusivas, clipes musicais, desenhos bíblicos, cultos ao vivo, transmitidos diretamente do Templo de Salomão, e reuniões da Universal no exterior, em sete idiomas.

A novela O Rico e Lázaro, da Record TV, é a próxima estreia durante este Jejum.

Sem contar os grandes filmes recém lançados: Milagres do Paraíso, Quarto de Guerra, Corajosos, À Procura da Felicidade e Uma questão de fé.

Univer Vídeo é um verdadeiro aliado para fortalecer a sua fé

Além de conteúdos excelentes, o aplicativo do Univer Vídeo traz novas funcionalidades para tornar essa experiência ainda mais incrível!

E não para por aí, você ainda pode experimentar a plataforma por 30 dias gratuitos!