Desembargador é alvo de operação da Polícia Federal

Do R7, com Record TV Rio

Darlan é desembargador do TJ-RJ Fernando Frazão/Agência Brasil - 13.12.2018

A PF (Polícia Federal) cumpre onze mandados de busca e apreensão expedidos pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça). O desembargador Siro Darlan, do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), é um dos alvos da operação.

Os mandados são cumpridos na casa de Darlan, em seu gabinete no Tribunal, em seu escritório e em Resende.

As investigações apuram a venda de sentenças no Fórum do Rio de Janeiro. Denúncia aponta que Darlan teria usado plantões judiciários para vender habeas corpus e, assim, liberar presos.

O R7 tenta contato com a defesa de Siro Darlan.