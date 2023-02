Desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo toma posse como presidente do TJ-RJ para biênio 2023/2024 Cerimônia no Rio de Janeiro foi prestigiada por autoridades dos três Poderes e pela presidência da Record TV

Record TV prestigiou a posse da nova administração do Tribunal de Justiça do Rio Divulgação/Record TV

A nova administração do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) tomou posse nesta sexta-feira (3), no Tribunal Pleno do Fórum Central, na cidade do Rio de Janeiro.

O novo presidente do TJ-RJ, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, deu posse aos demais integrantes da Corte após assumir o cargo.

São eles: o corregedor-geral da Justiça, desembargador Marcus Henrique Pinto Basília; os novos 1°, 2° e 3° vice-presidentes, desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, Suely Lopes Magalhães e José Carlos Maldonado de Carvalho, respectivamente; e o diretor-geral da Emerj (Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro), desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo.

A cerimônia, prestigiada por autoridades dos três Poderes, nos níveis federal, estadual e municipal, teve transmissão ao vivo pelo canal oficial do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro no Youtube.

Entre as autoridades presentes à mesa principal estavam o ministro Luíz Roberto Barroso, vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal); o ministro Luiz Fux, também do STF; a ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça); o ministro Luís Felipe Salomão, corregedor Nacional de Justiça; o ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral da Justiça Eleitoral; o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco; o vice-governador do Rio, Thiago Pampolha; o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacellar; e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Em seu discurso de posse, o desembargador defendeu a proximidade entre Poder Judiciário e sociedade e a necessidade da presença física dos magistrados nos seus órgãos de atuação.

"Não falo da proximidade que se traduz em relações perigosas, comprometedoras, mas, sim, da que permite uma relação institucional e republicana com instituições, imprensa e sociedade no sentido de parcerias, colaboração, tudo em prol de uma prestação jurisdicional eficiente", afirmou.

Com mais de 35 anos de carreira, o magistrado assume o cargo com a meta de ter uma Justiça digital e moderna.

O presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, esteve presente na cerimônia acompanhado do diretor executivo da RecordTV Rio, Fábio Tucilho, e do diretor institucional, Sérgio Maciel.