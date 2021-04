Dia Mundial do Livro: buscas aumentam 20% durante a pandemia Data, comemorada nesta sexta (23), terá com descontos especiais que chegam a até 90% em compras online nas livrarias

Dia Mundial do Livro é comemorado nesta sexta-feira (23) Marcelo Camargo/Agência Brasil

No Dia Mundial do Livro, comemorado nesta sexta-feira (23), um levantamento do portal Cuponomia, que reúne cupos de desconto para compras virtuais, aponta que o interesse pela leitura tem aumentado durante a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com os dados, houve aumento de 20% nas buscas por livros na internet, em comparação com o mês de abril de 2020, quando a pandemia ainda estava começando.

Para celebrar a data, livrarias e lojas online como Amazon, Saraiva e Submarino promovem diversas ações para atrair os leitores.

O portal selecionou os principais descontos e códigos promocionais para economizar na data. De acordo com o site, no Dia Mundial do Livro, é possível encontrar livros e e-books até 50% mais baratos nas lojas online. Confira:

Submarino - oferece um voucher de 25% de desconto para a compra de livros.

Amazon - disponibiliza e-books gratuitos e ofertas de até 90% OFF.

Saraiva - todos os livros da loja online estão com 30% de desconto.