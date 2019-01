Marco de Castro, do R7

Dizendo-se ameaçado, Jean Wyllys abre mão de mandato e deixa o país

O deputado federal Jean Wyllys, durante sessão na Câmara Gustavo Lima/28.10.2015/Câmara dos Deputados

Deputado federal eleito pela terceira vez consecutiva, Jean Wyllys (PSOL) revelou, em uma entrevista à "Folha de S.Paulo", publicada no site do jornal nesta quinta-feira (24), que, devido a ameaças que vem sofrendo, desistiu do mandato e está deixando o país para se dedicar à vida acadêmica.

Após a publicação da entrevista, o deputado eleito confirmou as informações por meio de suas redes sociais. "Preservar a vida ameaçada é também uma estratégia da luta por dias melhores. Fizemos muito pelo bem comum. E faremos muito mais quando chegar o novo tempo, não importa que façamos por outros meios! Obrigado a todas e todos vocês, de todo coração", escreveu ele no Twitter.