Eduardo Bolsonaro diz que ainda não saiu resultado de teste do pai A solicitação do exame para o novo coronavírus aconteceu depois da confirmação da doença no secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten

Resultado de teste deve sair às 13h Reprodução/Facebook

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) desmentiu em sua conta no Twitter que já tenha saído o resultado do teste de seu pai, Jair Bolsonaro, e da equipe que esteve com ele no Estados Unidos para o novo coronavírus, realizado na quinta-feira (11).

"Muito boato e pouca informação. Teste para coronavírus feito com equipe que foi com JB para EUA ainda não foi concluído", afirmou em sua conta o deputado.

Segundo notícias veiculadas por órgãos de imprensa, o primeiro exame do presidente teria dado positivo. O resultado, segundo o governo federal, só deve ser divulgado às 13h.

Leia mais: Bolsonaro sugere adiamento de protesto por causa do coronavírus

Além de Bolsonaro, também foram testados a primeira-dama Michelle e toda a equipe do governo que foi para os Estados Unidos e está em Brasília.

A solicitação do teste aconteceu depois da confirmação da doença no secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, que está em quarentena domiciliar, e só retornará ao trabalho quando não houver risco de transmissão da doença.