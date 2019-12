Eduardo Bolsonaro vai a Jerusalém para inaugurar escritório de agência

O deputado federal Eduardo Bolsonaro Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (13) que seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), está em Jerusalém com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para inaugurar escritório de negócios da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). Segundo informações do site da Apex, o escritório será aberto em 15 de dezembro.

Bolsonaro já prometeu diversas vezes transferir a embaixada do Brasil de Tel-Aviv para Jerusalém. Pressionado por possível boicote de países árabes, no entanto, o governo brasileiro decidiu abrir apenas o escritório de negócios até agora.

No final de novembro, em evento de lançamento do partido Aliança Pelo Brasil, o presidente reafirmou que deseja transferir a representação diplomática do País para Jerusalém. "É um simbolismo apenas, mas que vale muito para quem acredita em Deus. Vamos atingir esse objetivo sem traumas", disse no evento.

Leia mais: Eduardo Bolsonaro desiste de ser embaixador nos Estados Unidos

Nesta sexta, o presidente foi recepcionado em frente ao Palácio da Alvorada por um padre acompanhado por um coral de crianças.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.