Em quinto dia de protestos, capitais brasileiras registram atos contra resultado das urnas

Manifestantes ocupam ruas de Porto Alegre (RS) Renan Matos/Futura Press/Estadão Conteúdo - 6.11.2022

Capitais brasileiras registraram atos contra o resultado da eleição presidencial, neste domingo (6), quinto dia de manifestações desde o feriado de 2 de novembro.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se põem contra o pleito que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela terceira vez e pedem intervenção militar às Forças Armadas.

Em São Paulo (SP), os manifestantes ocuparam as ruas do Ibirapuera, em frente ao Comando Militar do Sudeste.

Os protestos no Rio de Janeiro (RJ) também ocorreram diante de um quartel: os integrantes do ato foram ao Comando Militar do Leste, na praça Duque de Caxias.

O ato em Salvador (BA) ocorre na frente do quartel da Mouraria. Já Porto Alegre (RS) teve protestos no centro da cidade, e, no Recife (PE), os apoiadores do atual presidente ficaram em frente ao Comando Militar do Nordeste.

Em Brasília, houve manifestações em apoio a Bolsonaro, com cerca de cem pessoas em motocicletas no entorno da Esplanada dos Ministérios pela manhã, e também a Lula.