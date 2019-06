Enquete do R7 mostra 93% dos leitores a favor de prisão perpétua

Uma votação criada na conta do R7 no Facebook questiona se os internautas são favoráveis à prisão perpétua no Brasil. Ás 20h desta terça-feira (18), três horas após a abertura da enquete, 16,2 mil pessoas já haviam votado e o resultado parcial era 93% de favoráveis e 7% dos votantes contrários à pena.

Todos usuários do Facebook podem participar da enquete no perfil oficial do Portal R7 na rede social. A votação fica disponível até às 17h desta quarta-feira (19), 24 horas depois do início.

A enquete surgiu após o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), usar o Twitter para defender a prisão perpétua no país. Bolsonaro lamentou que em casos como o do menino Rhuan Maycon da Silva Castro, emasculado e morto aos 9 anos pela mãe e sua companheira no Distrito Federal.

“O chocante caso do menino Ruan, que teve seu órgão genital decepado e foi esquartejado pela própria mãe e sua parceira, é um dos muitos crimes cruéis que ocorrem no Brasil e que nos faz pensar que infelizmente nossa constituição não permite prisão perpétua”, tuitou o presidente.

No Congresso, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), líder do governo, citou a fala de Bolsonaro para salientar a falta que tal punição faz, já que, daqui a dez anos, se a criminosa sair da prisão, pode cometer um crime semelhante novamente.