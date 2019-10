Ensaio para o Censo 2020 começa a ser realizado nesta terça-feira

Censo Experimental é teste para o Censo 2020 Lucas Lacaz Ruiz/AE - 15.8.2010

Cerca de 180 servidores iniciam nesta terça-feira (1º) a etapa de coleta domiciliar do Censo Experimental, que representa um ensaio geral para testar o questionário e toda a infraestrutura necessária para realização do Censo Demográfico 2020.

Nesta etapa inicial do teste, os recenseadores visitarão todos os mais de 60 mil domicílios do município de Poços de Caldas (MG). Até o dia 2 de dezembro de 2019, o grupo estará em campo em outros sete Estados.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os dois primeiros dias do Censo Experimental serão reservados para a admissão dos recenseadores e carregamento dos dispositivos móveis de coleta.

Leia mais: questionário básico do Censo é reduzido a 25 perguntas

"As respostas são sigilosas e levam poucos minutos, mas contribuem muito para que possamos realizar o Censo 2020 com a máxima qualidade", afirma o IBGE. O instituto destaca que as coletas do Censo são "base para o planejamento de escolas, postos de saúde e muitas outras demandas das cidades brasileiras".

As inscrições para 2.658 vagas para Coordenador Censitário Subárea e para Coordenador Censitário Subárea estão abertas até o dia 15 de outubro. As provas de seleção estão previstas para acontecer em 8 de dezembro e serão realizadas em 1.031 municípios.

Veja mais: servidores entregam cargos contra condução do Censo