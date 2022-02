Estúdio News aborda a volta às aulas presenciais durante a pandemia

Brasil | Do R7

Voltar ao convívio com a escola, familiares e amigos depois de tanto tempo afastados por conta da pandemia, pode ser difícil para muitas crianças e adolescentes.

O termo síndrome da gaiola ainda não é cunhado cientificamente, mas descreve essa perda de treino social que os jovens teriam em um cenário anterior a pandemia de Covid-19.

O psiquiatra Gabriel Lopes, da Associação Brasileira de Psiquiatria, explica que a síndrome é um transtorno de ansiedade, mas a diferença é no contexto em que ela ocorre.

“Estamos em um contexto pandêmico, realmente há uma ameaça, muitas crianças tiveram perdas reais e não só perdas de familiares e amigos, mas do convívio social”, destaca o psiquiatra.

Outro ponto que também deve ser considerado é a questão da idade em que ela acontece. Para uma criança nascida na pandemia, os dois primeiros anos de vida, que são cruciais para o desenvolvimento do cérebro, podem trazer prejuízos intensos.

“Em qualquer fase que pegarmos, vamos ter prejuízos específicos dependendo de cada faixa etária, mas de qualquer forma serão muito intensos, muito marcantes, na questão da infância é muito mais comuns sintomas físicos, a criança não elabora tanto a ponto de nomear as emoções, ela pode ter dor de cabeça, dor de barriga quando sai de casa, por exemplo”, enfatiza Gabriel, diferente dos adolescentes, mas fatores como predisposição à ansiedade, relacionados a carga genética ou grau de perdas que tiveram, podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno.

Ângela Mathylde Soares, psicopedagoga e doutora em neurociências, diz ser um momento de se “reapresentar à família” e acrescenta:

“Com certeza! O que mais aconteceu nesse momento de pandemia foi as pessoas lidarem com a importância da saúde mental, porque antes era a questão da rotina e costume, costume de trabalhar, costume de ir para escola, e com a pandemia tivemos que nos associar e nos reapresentar à família, ao marido, aos filhos, e isso trouxe muitas sequelas de adaptação, de socialização, de agressividade, desconforto, separação”.

Com relação ao apoio das escolas, Ângela afirma que o acolhimento é fundamental às famílias.

“Nós estamos na época da patologização, a escola e a saúde deram as mãos e isso é ótimo, estava na hora da saúde fazer essa leitura e com isso ficar aberto a essa escuta, a esses sintomas que apresentam, a ansiedade e a depressão na infância tem sintomas diferentes que na adolescência”, e ressalta – “Enquanto escola temos que acolher, quando os pais se sentem acolhidos eles verbalizam o que chamamos de segredo, toda família tem um segredo”, conclui a psicopedagoga.

