Estúdio News discute os desafios da educação via tecnologia

As convidadas Mariana Ochs e Maura Marzocchi Divulgação

A educação mediada pela tecnologia vem transformando as relações de aprendizado, apesar do digital fazer parte do nosso cotidiano, especialistas falam da importância em preparar as crianças, professores e escola a lidar com essa cultura.

“O futuro tem que ser mediado por esse processo todo e tenho a ligeira impressão que não há mais retorno, costumo dizer que o que vimos até aqui nos serviu até aqui e daqui para frente temos que entender como precisamos trabalhar em sala de aula e com educação para poder atender esses alunos da melhor forma possível, compreendendo a importância dessas mídias digitais e dessa mediação pela tecnologia para esse futuro ser adequado para todo mundo”, destaca Maura Marzocchi, gestora do time de Cultura e Pessoas da INICIE Transformação Educacional.

Ter apenas acesso à internet não basta, segundo Mariana Ochs, coordenadora do EducaMídia, “é preciso ter as habilidades necessárias para saber me orientar e fazer um bom uso, bom proveito daquele ambiente, de forma ética, segura, fortalecedora e de potencializar meu aprendizado e minha autuação na sociedade”.

Mariana ressalta que é preciso separar o que é a educação mediada pela tecnologia, como aprender remotamente e entender que precisamos valorizar e preservar os momentos de encontro presencial.

Maura acrescenta, “a escola é o melhor e mais importante espaço de socialização de uma criança que está indo para sua sociedade para viver no mundo. É importante que a escola traga para dentro dela todas essas possibilidades e ofereça possibilidades para que ele se torne um cidadão que consiga viver nesse mundo contemporâneo de maneira ética, esse é o grande desafio que nós todos temos e aí que acho que se encontra o grande mote do que significa transformar”.

Ambas entendem que o mais importante em vez de diferenciar o presencial e o on-line, é diferenciar os momentos em que os alunos estão separados e os momentos em que estão juntos.

