Evento do TRE debate participação das mulheres na política Conferência do Empoderamento Político das Mulheres será transmitida pelo Tribunal Regional Eleitoral pelo Youtube

Urna eletrônica, urna, eleição, eleições, voto TSE / Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo realiza nesta quarta-feira (19) a I Conferência de Empoderamento Político das Mulheres. O encontro virtual começa às 9h e será transmitido ao vivo pelo canal do TRE-SP no YouTube.

O papel das instituições na promoção da participação feminina na política, cotas de gênero em eleições e as chamadas “candidaturas-laranja” serão alguns dos temas discutidos no evento, que será aberto pelo presidente do TRE-SP, o desembargador Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior.

Participam do evento a presidente do Conselho do Magazine, Luiza Luiza Helena Trajano; a presidente da Associação Paulista dos Magistrados, Vanessa Mateus; a âncora do Jornal da Record, Christina Lemos; a juíza e coordenadora do Comitê de Participação Feminina do TRE-SP, Maria Cláudia Bedotti, entre outras personalidades de destaque do cenário nacional.

Eleições 2020

As eleições municipais de 2020 ocorrerão nos dias 15 e 29 de novembro. As datas previstas anteriormente para outubro foram alteradas pelo Congresso Nacional em razão da pandemia de covid-19.

A participação das mulheres nas eleições é um tema que cada vez mais chama a atenção. As eleitoras representam 52,49% das pessoas habilitadas a votar - em torno de 77,6 milhões de mulheres. Já os homens são minoria, com 47,8% - 70,2 milhões.

Apesar da maior participação das mulheres entre os eleitores, a presença feminina ainda é minoria entre os representantes no Congresso. Uma das estratégias para mudar essa realidade é a obrigatoriedade a cada partido de que indique pelo menos 30% de mulheres em sua lista de candidatos para órgãos do Poder Legislativo, como as Câmaras.