Evento virtual debate a criação de vagas de emprego a jovens negros Coordenação do Afro Presença, que é gratuito e vai até sexta, é da procuradora do Ministério Público do Trabalho de SP Valdirene de Assis

Evento virtual hoje discute o futuro dos estudantes negros nas empresas do país Divulgação

Uma conferência virtual, nesta quarta-feira (30), reúne representantes do poder público, do setor privado e organizações nacionais e internacionais para discutir a promoção de oportunidades de emprego para jovens negras e universitários negros no Brasil.

O Afro Presença, que começa hoje e vai até a próxima sexta-feira (2), terá diversos paineis para debater o futuro da juventude negra, especialmente no sentido de desenvolver protagonismo, com um papel de destaque e voz ativa, dentro das empresas.

A coordenação geral do evento é da procuradora do MPT (Ministério Público do Trabalho) de São Paulo Valdirene de Assis.

O encontro virtual, organizado pelo Movimento Afro Presença, é fruto de um Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros Universitários no Mercado de Trabalho, promovido pelo Ministério Público do Trabalho, que inclusive promoveu a criação do grupo.

O Afro Presença tem como objetivo prevenir e combater a discriminação racial nas relações de trabalho e valorizar a diversidade racial nos espaços empresariais, de modo a reduzir as desigualdades raciais no campo econômico e, consequentemente no social, político e cultural.

Em 2020, o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas) foi envolvido no Afro Presença para trabalhar a redução das desigualdades no setor privado, através do ODS 10.