Márcio Neves, do R7

Exclusivo: procurado pelo FBI nega ter envolvimento com a Al Qaeda Mohamed afirmou em entrevista que não cometeu nenhum crime e que nunca teve contato com ninguém do grupo terrorista Exclusivo: procurado pelo FBI nega ter qualquer contato a Al Qaeda

Egípcio conversou com o R7 na tarde desta quarta-feira (14), em São Paulo Márcio Neves/R7

O empresário Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim, procurado pelo FBI acusado de ter envolvimento com atividades terroristas, afirmou em entrevista exclusiva ao R7 na tarde desta quarta-feira (14), que não conhece e nunca teve envolvimento com ninguém que tenha relações com o grupo terrorista Al Qaeda.

Mohamed aceitou falar com a reportagem por alguns minutos no escritório de seu advogado, pouco depois de uma reunião sobre o depoimento que vai prestar à Polícia Federal nesta quinta-feira (15).

Visivelmente abatido, o egípcio falou em inglês, pois está no país há menos de um ano e tem dificuldades em compreender termos mais complexos em português. Assista:

Mohamed afirmou que era professor no Egito e antes de chegar ao Brasil passou um tempo na Turquia, fugindo de seu país natal por conta das perseguições políticas após a queda do presidente egípcio Mohamed Morsi.

Leia mais: São falsas acusações do governo do Egito, diz procurado pelo FBI

Questionado sobre ter contato ou conhecer alguém da Al Qaeda, Mohamed afirmou que não conhece ninguém e que seus problemas são no Egito, por questões políticas, e diz não ter cometido nenhum crime.

Mohamed também explicou que ficou sabendo que era procurado, após ligações de amigos na noite de segunda-feira, quando o FBI publicou em suas redes sociais suas fotos e o caso ganhou proporções na imprensa.

Na entrevista, ele afirmou ainda que esta situação causou problemas para parte da sua família que ainda está no Egito e que, quando se sentiu ameaçado pela perseguição do regime político de lá, procurou vir para o Brasil, pois quer viver em segurança e com mais dignidade.

Na conversa, de pouco mais de 10 minutos, ele também disse que nunca foi aos Estados Unidos e reafirmou que está a disposição das autoridades para colaborar com o que for necessário para continuar a viver no Brasil.

Atualmente, Mohamed é sócio de um loja de móveis e está casado com uma brasileira, com quem vive em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Imagem divulgada pelo FBI colocando Muhamed como procurado Reprodução

O Caso

Na segunda-feira (12), Mohamed, que é casado com uma brasileira e está em situação legal no país, viu seu rosto ser exibido em vários jornais e sites, pois passou a ser apresentado como um procurado pelo FBI por ser suspeito de colaborar com um grupo terrorista.

Mohamed deve se apresentar à Polícia Federal ainda nesta quinta-feira (15), onde já esteve na segunda-feira (12) horas antes de ser listado como procurado. Ele foi até a instituição para protocolar um recurso ao seu pedido de refúgio feito ao Conare (Comitê Nacional para os Refugiados).

Portaria 666

Com a publicação da portaria 666, que prevê a deportação de pessoas consideradas "perigosas", e que foi editada pelo ministro da Justiça Sérgio Moro no fim de julho, Mohamed poderia ser deportado sumariamente mesmo sem um processo legal no Brasil.

Leia também: MPF abre inquérito para apurar portaria sobre deportação

São definidas como perigosas pessoas envolvidas em terrorismo, grupo criminoso organizado ou associação criminosa armada ou que tenha armas à disposição, tráfico de drogas, pessoas ou armas de fogo, pornografia ou exploração sexual infanto-juvenil e torcida com histórico de violência em estádios.

A simples figuração de seu nome numa lista de procurados, segundo esta portaria, já seria suficiente para que o governo autorizasse a deportação. Entretanto, especialistas em direito e o Ministério Público Federal contestam a portaria que, segundo eles, fere a legislação federal e não seria competência do Ministério da Justiça.