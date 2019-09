FAB recebe 1ª unidade do maior avião feito pela Embraer no Brasil Presidente Jair Bolsonaro deve participar da cerimônia de entrega da primeira das 28 encomendas feitas pela Força Aérea do cargueiro militar KC-390 FAB recebe maior avião projetado pela Embraer no Brasil

Avião cargueiro Embraer KC-390 saindo da linha de produção da Embraer Gerson Fujiki/21.out.2014/Embraer

A FAB (Força Aérea Brasileira) vai receber nesta quarta-feira (4) a primeira unidade do avião militar cargueiro Embaer KC-390. A aeronave é o maior modelo planejado e produzido pela empresa no Brasil, que deve entregar outras 27 unidades para o governo brasileiro nos próximos anos.

O presidente Jair Bolsonaro vai participar da cerimônia de entrega da aeronave, que acontecerá nesta quarta, por volta das 12h, na base aérea de Anápolis, em Góias.

As 28 unidades foram encomendadas pela FAB ao custo de R$ 7,8 bilhões em 2014. Parte do desenvolvimento da aeronave também foi custeado pelo governo brasileiro, com uma autorização do Congresso Nacional em 2009.

As equipes de aviação militar da Embraer e da FAB aturam em conjunto com o governo de Portugal e da República Tcheca no projeto de desenvolvimento da aeronave.

KC-390 pronto para decolagem em um de seus voos de teste Reprodução/Facebook

Gigante brasileiro

A aeronave foi planejada para substituir os C-130 Hércules da Força Aérea, que já estão em operação há mais de 40 anos e é conhecida por sua capacidade de transporte e versatilidade de uso, e principalmente pela capacidade de pouso em diversos tipos de pista.

O KC-390 foi projetado para operar em condições similares. Pode transportar até 80 pessoas e um helicóptero militar de grande porte sem grandes dificuldades. Além disto, ele foi planejado para fazer reabastecimento de outros aviões no ar, lançamento de cargas e paraquedistas, combate a incêndos e ações de busca e salvamento.

Vendas internacionais

O governo de Portugal também anunciou a compra de cinco unidades do KC-390, que também devem ser entregues nos próximos anos.

Neste ano, a divisão de aviação militar da Embraer, também apresentou a aeronave em diversas feiras de aviação pelo mundo e outros países já demonstram interesse na aeronave, como a Alemanha, Argentina, Colômbia e Chile.