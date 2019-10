Falta de recall poderá vir indicada em documento do veículo Motoristas têm prazo de até um ano para atender à convocação por parte do fabricante ou distribuidor do produto Recall

Portaria foi assinada em julho deste ano LUIZ CLÁUDIO BARBOSA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

As novas regras para o recall de veículos começam a valer nesta terça-feira (1º) e os motoristas que não respeitarem às campanhas de convocação no prazo de um ano, a contar pela data de comunicação, poderão ter a informação anotada no o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) — documento do veículo expedido depois do licenciamento anual.

A portaria foi assinada em 2 de julho deste ano e assinada pelos ministros da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e da Justiça, Sergio Moro.

Os fornecedores de veículos precisam informar ao Sistema Renavam sobre o atendimento ao recall até quinze dias depois da realização do serviço. Depois disso, o documento é expedido sem a anotação do recall não atendido.

O recall é uma convocação por parte do fabricante ou distribuidor do veículo para determinar que o veículo volte à emprea para substituição ou reparo de possíveis defeitos.