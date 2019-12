Filha de Lula é nomeada em gabinete de senador petista Lurian Cordeiro Lula da Silva foi contratada como assistente parlamentar do senador Rogério Carvalho (PT-SE) com salário de R$ 10.763,57 Filha de Lula

senador Rogério Carvalho contratou filha de Lula Waldemir Barreto/Agência Senado - 18.3.2019

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) contratou Lurian Cordeiro Lula da Silva, filha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para ser assistente parlamentar em seu gabinete.

A remuneração oferecida para a filha do ex-presidente para o cargo no Senado Federal é de R$ 10.763,57 (incluindo auxílio-alimentação).

Para assumir o posto, Lurian pediu demissão da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), onde estava nomeada pela deputada estadual Rosângela Zeidan (PT) em novembro de 2017 com um salário líquido de R$ 5.715,49.

A nomeação de Lurian para o gabinete do senador Rogério Carvalho foi publicada nesta quinta-feira (12), no Boletim Administrativo do Senado.

