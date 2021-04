Fiocruz recomenda Páscoa de 2021 em casa e sem convidados

A- A+

Em pior momento da panemia, 24 Estados e DF seguem com alta ocupação de UTI MICHEL FILHO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO ENQ20210401011 - 01/04/2021 - 13:40

A Fiocruz divulgou na quarta-feira (31), uma recomendação para que as pessoas fiquem em casa no feriado de Páscoa como principal forma de se proteger do coronavírus. A instituição destaca que qualquer pessoa que receba convidados estará exposta a diferentes níveis de contágio.

No entanto, se for inevitável o encontro, a Fiocruz mantém as indicações de protocolos anteriores, como a cartilha de recomendações divulgada nas festas de final de ano. Evite apertos de mão ou abraços. A máscara tem que ser usada o tempo inteiro. É necessário carregar um saco para guardá-la enquanto estiver comendo ou bebendo e ter sempre uma máscara limpa extra, para o caso de necessidade de troca (por tempo de uso, umidade ou sujeira).

A Fiocruz recomenda que o número de pessoas seja limitado de acordo com o espaço, de modo a permitir que as pessoas mantenham distância de 2 metros entre si. E que nada seja compartilhado. A fundação reforça que é fundamental que todos levem suas próprias máscaras e que evitem música alta para que não tenham que gritar ou falar alto - caso alguém esteja contaminado com o vírus, lançará um número maior de partículas virais no ambiente.

Para o uso do banheiro, a Fiocruz sugere que não sejam utilizadas toalhas de pano e que haja sabão líquido e papel para secagem de mãos. Lixeiras com pedais também são recomendadas para que as pessoas descartem seus lixos sem precisar colocar as mãos na tampa.

Para o consumo de bebidas, a dica é que elas sejam oferecidas em embalagens individuais (latas ou garrafas), arrumadas em baldes com gelo, para que as pessoas possam se servir sozinhas. Molhos para salada ou temperos devem ser embalados individualmente, sempre que possível. Assim como deve ser evitado o compartilhamento de utensílios para servir a comida.

Pratos e bebidas em recipientes não individuais devem ser servidos por uma única pessoa. O responsável deve lavar as mãos antes de servir e sempre usar a máscara;

Após o evento, a recomendação é que toda a louça seja lavada em água corrente e com detergente, ou que se use a máquina de lavar louças. Quem estiver com sintomas da doença ou tiver tido contato com alguém que esteja com coronavírus deve ficar em casa.

