Flavio e Carlos Bolsonaro se filiam ao partido Republicanos

O senador Flávio e o vereador Carlos Bolsonaro durante evento em Brasília (DF) DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO

O senador Flávio Bolsonaro e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, filhos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), filiaram-se ao Republicanos nesta sexta-feira (27). O anúncio foi feito pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, em um post no twitter.

Crivella, disse que é uma "honra" receber Flavio e Carlos Bolsonaro no partido.

É uma honra receber o senador @FlavioBolsonaro e o vereador @CarlosBolsonaro no Republicanos. Tenho certeza de que eles chegam no nosso partido para somar. Parabéns e sejam bem-vindos. @jairbolsonaro — Marcelo Crivella (@MCrivella) March 27, 2020

O senador Flavio deixou o PSL em novembro de 2019 e seu irmão Carlos anunciou o rompimento com a sigla um pouco antes. Após a saída, o clã Bolsonaro vinha trabalhando pela abertura de um novo partido chamado Aliança pelo Brasil.

Inicialmente, a intenção do grupo político do presidente era obter o registro até este mês de março, a tempo de disputar as eleições municipais de outubro. O plano foi abandonado após dificuldades em reunir o apoio necessário.