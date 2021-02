'Foi para satisfazer o ego deles', diz deputado Daniel Silveira da prisão Ministro Alexandre de Moraes determinou a detenção após o parlamentar fazer apologia ao AI-5 e defender o fechamento do STF

Motivo da detenção, segundo ministro do STF Alexandre de Moraes, foram ataques à Corte e colegas

Parlamentar defendeu o fechamento do Congresso e do STF, além de exaltar o AI-5, da Ditadura

"Foi apenas para satisfazer o ego deles", disse Daniel Silveira ao se referir aos ministros da Corte

Deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) foi preso ontem à noite em Petrópolis (RJ) Reila Maria/Câmara dos Deputados

O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) disse ao R7 que sua prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), "foi apenas para satisfazer o ego deles", se referindo aos ministros da Corte.

A ordem para prender o parlamentar partiu do ministro Alexandre de Moraes ocorreu após Silveira publicar um vídeo no qual faz apologia ao AI-5 (Ato Institucional n.º 5), o mais repressivo da ditadura militar, e defende o fechamento do STF.

A entrevista com o deputado ocorreu por telefone, à 1h da madrugada desta quarta-feira (17), quando Silveira se dirigia de carro à Superintendência da Polícia Federal na Praça Mauá, no centro do Rio.

Ele negou que estivesse sendo conduzido coercitivamente pela PF (Polícia Federal) ou estivesse algemado. O deputado usou palavras duras na crítica ao ministro que determinou sua prisão em flagrante delito.

Polícia federal na minha casa neste momento cumprindo ordem de prisão, ilegal, do ministro Alexandre de Moraes. pic.twitter.com/vbkm6bPQah — Daniel Silveira (@danielPMERJ) February 17, 2021

"Esta prisão é ilegal, é decisão de um marginal para satisfazer o ego deles", numa referência a Moraes e a outros ministros do Supremo.

Perguntado se considerava a prisão exagerada, Daniel Silveira recorreu a palavrões para atacar o ministro do STF em tom de ameaça. "O filho da p... do Alexandre é um canalha, cretino e vai pagar o preço pelo que está fazendo na Justiça", disse.

Ainda em referência a Alexandre de Moraes, o deputado acusou: "Ele só serve para advogar para o PCC, pode publicar isso aí".

A acusação de ligação com a facção criminosa de São Paulo surgiu quando Moraes era Secretário de Segurança Pública do estado em 2015 e nunca foi provado o contrário: o ministro foi indenizado por decisão judicial pela associação indevida.

Revoltado com a prisão, o deputado Daniel Silveira disse acreditar que a Câmara dos Deputados irá se manifestar favoravelmente a ele, por ser detentor de mandato parlamentar. O PSL, partido do deputado, emitiu uma nota oficial em que considera a possibilidade de expulsá-lo do quadro de filiados.

Em 27 de janeiro último, o deputado Daniel Silveira foi proibido de embarcar num voo da Gol que ia de Guarulhos para Brasília por se recusar a usar a máscara contra a covid-19. Funcionários da companhia acionaram a PF, e o comandante assinou um termo de desembarque compulsório.

Leia a nota oficial do PSL:

"Nota de repúdio aos ataques de Daniel Silveira ao STF

A Executiva Nacional do PSL repudia com veemência os ataques proferidos pelo deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ofendendo, de maneira vil, a honra dos mesmos, bem como proferindo críticas contundentes à instituição como um todo.

Os ataques, especialmente da maneira como foram feitos, são inaceitáveis. Esta atitude não pode e jamais será confundida com liberdade de expressão, uma conquista tão duramente obtida pelos brasileiros e que deve estar no cerne de todo o debate nacional.

O Supremo é o guardião da Constituição Federal e, como tal, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. O PSL jamais abrirá mão de defender este alicerce institucional que integra, ao lado do Legislativo e do Executivo, a tríade de Poderes que assegura a existência da República.

A Executiva Nacional do partido está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis para a afastamento em definitivo do deputado dos quadros partidários.

Deputado Luciano Bivar, presidente nacional do PSL"