Força Nacional vai apoiar combate a incêndios no Pantanal Portaria publicada no Diário Oficial afirma que ajuda começa nesta quinta (24) e segue até o dia 23 de outubro

Rogério Florentino/EFE - 14.09.2020

A Força Nacional vai apoiar o governo do Mato Grosso no combate aos incêndios no Pantanal, segundo portaria publicada no DOU (Diário Oficial da União) desta quarta-feira (23).

De acordo com o texto, assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, a ação da Força Nacional terá duração de 30 dias — desta quinta (24) até 23 de outubro.

O envio da Força Nacional atende ao pedido do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM).

O número de focos de incêndio no Pantanal entre janeiro e agosto deste ano equivale a tudo o que queimou no bioma nos seis anos anteriores, de 2014 a 2019.

Os dados revelam que, entre janeiro e agosto, foram registrados pelos satélites do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) um total de 10.153 focos de incêndio no Pantanal, bioma que soma 150 mil quilômetros quadrados, localizados nos Estados do Mato Grosso (35%) e Mato Grosso do Sul (65%). O número de focos supera os 10.048 pontos de queimadas contabilizados pelo Inpe entre 2014 e 2019.

* Com informações da Agência Estado.