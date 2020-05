Fórum de Direitos Humanos começa nesta quinta com debates virtuais

Do R7

A segunda edição do Fórum Nacional de Direitos Humanos (Fonadirh), promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), começa nesta quinta-feira (14) e vai até 5 de junho. E, desta vez, o encontro será online.

Devido a necessidade de isolamento social, a edição será totalmente virtual e contará com oito sessões de debates sobre a garantia do acesso à Justiça diante da pandemia; questões sobre direito penal e encarceramento, migrações e refúgio, colapso ambiental, equidade no acesso à saúde, entre outros.

Entre os convidados estão ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desembargadores federais, juízes e juízas federais, professoras e professores universitários, além de representantes de entidades nacionais e internacionais que defendem os Direitos Humanos.

A transmissão ao vivo pelos canais da Ajufe no Youtube e do Facebook acontecerá sempre às quintas e sextas-feiras, a partir das 17h.

Nesta semana, o primeiro debate abordará o tema Pandemia, Poder Judiciário e democracia, com a participação da juíza federal Jane Reis (JFRJ/UERJ), do juiz federal George Marmelstein (JFCE), dos professores Juliana Alvim (UFMG) e Miguel Godoy (UFPR), e do jornalista Felipe Recondo (Jota).

O secretário-geral da Ajufe, Rodrigo Coutinho, abre a discussão sobre o Acesso à Justiça e inovação no contexto da pandemia, na sexta-feira (15). Os convidados são o ministro Marcelo Navarro (STJ), as juízas Luciana Ortiz (JFSP), Lívia Peres (JFAP/CNJ), Taís Schilling (JFRS) e Vânila Cardoso (JFMG), os juízes Marco Bruno (UFRN), Rafael Leite (JFMT) e Paulo Máximo (JFPA).