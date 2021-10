Auxílio Brasil e debandada na Economia marcam a semana

Após rumores de demissão do ministro Paulo Guedes e tensão no mercado financeiro, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o chefe da economia e garantiu que ele fica no cargo, conforme antecipou mais cedo o blog do Nolasco, do R7. O mandatário fez um discurso de apoio ao economista, nesta sexta-feira (22). "Tenho confiança absoluta nele", disse Bolsonaro DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO-22/10/2021

O governo federal definiu em R$ 400 o valor do Auxílio Brasil, programa idealizado para substituir o Bolsa Família, que será pago até o fim de 2022. O benefício deve atender 17 milhões de brasileiros e colocou em risco o teto de gastos do governo CAIO ROCHA/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO-18/10/2021

O anúncio sobre a criação do Auxílio Brasil representou uma derrota para a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, que prezava pela contenção dos gastos públicos. Em meio à situação, quatro secretários da Pasta pediram para abandonar seu cargo

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 26.11.2021

A cidade de São Paulo reduziu o intervalo da segunda dose do imunizante CoronaVac de 28 para 15 dias a partir desta quinta-feira (21). Segundo a prefeitura, a antecipação tem por objetivo completar o sistema vacinal da população contra a Covid-19. A cobertura para a segunda dose ou dose única é de 91,2% dos adultos Evaristo Sá/AFP - 13.09.2021

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) manteve a decisão do desembargador Jesuíno Rissato de não permitir a prisão domiciliar ao ex-médico Roger Abdelmassih. Ele teve o benefício de prisão domiciliar cassado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo Reprodução/ Record TV

A estiagem e as chuvas abaixo da média deixaram reservatórios de água secos ou com nível insuficiente para garantir o pleno abastecimento da população. Enquanto os temporais de verão não chegam, cidades do interior de São Paulo tiveram de adotar algum tipo de restrição, como o rodízio de água LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO/18.10.2021

A cidade de São Paulo passa a adotar o intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 a partir desta quarta-feira (20). A medida valerá somente para quem tem idade acima de 18 anos e deve beneficiar 82.804 pessoas na capital e cerca de 2 milhões no estado





Reprodução/Flickr

Uma cliente de um supermercado da rede Extra do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, denunciou nas redes sociais que o estabelecimento faz a entrega de bandejas de carne vazias aos clientes até que o pagamento seja feito no caixa. A medida seria uma forma de evitar furtos e não é normalmente realizada em demais unidades da rede. A adoção da estratégia, além do fato de ter sido praticada isoladamente em um bairro de periferia, foi alvo de críticas Reprodução/Facebook 14.10.2021

Uma mulher, de 23 anos, foi presa por participar de uma quadrilha conhecida como "damas do crime", que seduzia, dopava e roubava homens. Ela foi encontrada em um imóvel invadido na rua dos Gusmões, na região da República, centro de São Paulo, na tarde deste domingo (17) Reprodução/Record TV - 18.10.2021

As Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado) oferecem a redução de 50% ou isenção da taxa do vestibular 2022. Interessados devem realizar os pedidos pelo site até às 15 horas do dia 26 de outubro. O valor integral da taxa é de R$ 39. As inscrições para a redução de 50% na taxa de inscrição do processo seletivo das Etecs (Escola Técnica Estadual) também estão abertas. Os interessados no benefício devem preencher o formulário na seção “redução” do site até às 15h do dia 25 de outubro. O valor integral da taxa é de R$ 19. Gastão Guedes/Divulgação

o governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta quarta-feira (20), que o governo paulista vai realizar o repasse de R$ 1 bilhão a universidades paulistas, que, de acordo com ele, será “o maior orçamento para ciência e tecnologia da história dos governos de São Paulo”. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o reajuste no orçamento de 2022 será dividido da seguinte forma: a USP terá aumento de 24%, recebendo R$ 7,6 bilhões; a Unesp receberá R$ 3,8 bilhões, um acréscimo de 22% em relação a 2021; a Unicamp ficará com 17% a mais, totalizando R$ 3,7 bilhões; e a Fapesp ganhará reajuste de 15% sobre o atual orçamento, recebendo R$ 1,85 bilhão. George Campos/ Jornal da USP

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou o resultado dos recursos para atendimento especializado e tratamento por nome social dos participantes que tiveram nova oportunidade de inscrição no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 e no Enem PPL (Exame para Pessoas Privadas de Liberdade) ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. As análises estão disponíveis na Página do Participante. Marcello Casal Jr./Agência Brasil

As secretarias de Educação do município e do estado do Rio de Janeiro estão desenvolvendo estratégias para localizar os estudantes que deixaram de assistir às aulas durante a pandemia da Covid-19 e ainda não retornaram às escolas. A estimativa é que sejam 25 mil estudantes na capital e cerca de 80 mil na rede estadual Reprodução/ Prefeitura do Rio

Estudantes de todo o estado de São Paulo retornaram presencialmente às escolas na segunda-feira (18). Apenas os alunos que apresentarem atestado médico poderão acompanhar as atividades remotamente. Os protocolos sanitários têm de ser mantidos, como o uso de máscara e álcool em gel e o distanciamento obrigatório de 1 metro. Na prática, os alunos só devem retornar 100% presencialmente no dia 3 de novembro, quando não será necessário o distanciamento. O R7 ouviu estudantes que comentaram como foi a volta à escola Rivaldo Gomes/Folhapress - 7.5.2021

Colin Powell, que foi secretário de Estado norte-americano durante o mandato do republicano George W. Bush, faleceu aos 84 anos vítima de "complicações da Covid-19", anunciou na última segunda-feira (18) a família. Powell foi o primeiro afro-americano a ocupar o posto de comandante do Estado-Maior Conjunto, antes de se tornar o chefe da diplomacia americana



Paul Buck/AFP – 26.10.2000

A polícia da Noruega informou na última segunda-feira (18) que as cinco vítimas do agressor que usou arco e flecha na semana passada foram assassinadas por um "objeto pontiagudo" que o criminoso utilizou depois que deixou cair o arco. "Ele matou cinco pessoas com um objeto pontiagudo tanto em endereços privados como em espaços públicos", afirmou o inspetor Per Thomas Omholt em uma entrevista coletiva



Terje Bendiksby/AFP - 14.10.2021

Dez navios de guerra das marinhas da China e da Rússia protagonizaram uma cena inédita de provocação ao Japão e aos EUA, seus adversários tanto localmente quanto no cenário global, na última segunda-feira (18), ao atravessarem sem aviso o estreito que separa duas das principais ilhas japonesas

Reprodução via Reuters TV

Depois dos professores e dos profissionais de saúde, a prefeitura de Nova York obrigará policiais, bombeiros e demais trabalhadores municipais a tomar a vacina contra a Covid-19, anunciou na última quarta-feira (20) o prefeito Bill de Blasio. "A obrigação entrará em vigor em 1º de novembro para todas as forças de trabalho da cidade, entre elas a polícia, os bombeiros e os garis", que terão que apresentar um certificado de vacinação para seguir trabalhando, segundo um comunicado divulgado pelo município

Bryan R. Smith / AFP - 5.10.2021

Um atentado contra um ônibus militar em Damasco e um bombardeio um pouco depois contra uma cidade do noroeste da Síria controlada pelos rebeldes deixaram ao menos 27 mortos na última quarta-feira (20). Explosivos em um ônibus mataram 14 militares e, horas após, um ataque aéreo provocou 13 mortes — incluindo dez civis







Mohammed Al-Rifai/AFP - 20.10.2021

O palácio de Buckingham anunciou na última quinta-feira (21) que a rainha Elizabeth 2ª, 95, passou a noite de quarta-feira (20) internada em um hospital de Londres sob observação, mas que já retornou à sua residência oficial no palácio de Windsor, a cerca de 30 quilômetros da capital do Reino Unido Lindsey Parnaby / AFP - Arquivo

As embaixadas e os consulados dos EUA no Brasil estão trabalhando para retomar os serviços de emissão de vistos. A previsão é que esse processo seja retomado em novembro, mas não há uma data definida. Em maio de 2020, os brasileiros passaram a ser impedidos de entrar em território americano, e isso impactou o número de vistos solicitados e emitidos. Essa foi uma medida para conter o número de casos de Covid-19 no período de pico da doença no país Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Apple realizou na última segunda-feira (18) seu último evento do ano, em que apresentou novidades como o novo MacBook, o AirPod 3, o M1 Pro e o M1 Max. Por causa da pandemia, o evento ocorreu online, como vem acontecendo desde o início de 2020, e foi apresentado pelo CEO da companhia, Tim Cook Reprodução/Apple

O Google apresentou na última terça-feira (19) os novos celulares da marca, o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro. Os aparelhos não devem ser comercializados oficialmente no Brasil pelo gigante da tecnologia, assim como as versões anteriores. O preço de partida do Pixel 6 é de 599 dólares (R$ 3.335), enquanto a versão mais cara, o Pixel 6 Pro, custa 899 dólares (R$ 5.005). Cada modelo terá três opções de cor — a preta é a única disponível em ambos os celulares

Reprodução YouTube/Made by Google

O esqueleto de "Big John", o maior triceratope conhecido, com 8 metros de comprimento e 66 milhões de anos, foi leiloado na última quinta-feira (21) em Paris e adquirido por um comprador americano por 7,7 milhões de dólares (cerca de R$ 43,5 milhões). Esse valor (despesas incluídas) é muito superior ao preço inicial estabelecido pela casa de leilões francesa Drouot, de US$ 1,1 milhão (o equivalente a R$ 6,22 milhões), mas está longe do recorde alcançado por um esqueleto fóssil de dinossauro Christophe Archambault / AFP - 31.8.2021

O Brasil ultrapassou na terça-feira (19) a marca de 50% da população completamente imunizada contra a Covid-19. Os benefícios da aceleração da vacinação são vistos diariamente com a queda no número de novos casos, mortes e internações





Antonio Lacerda/EFE - 26.08.2020

Pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) se reuniram com representantes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) na terça-feira (19) para apresentar uma pesquisa em andamento para desenvolver uma vacina contra a Covid-19 utilizando o dispositivo da aplicação por spray



Pixabay

Em 19 de abril de 2021, o Brasil registrou a maior média móvel de mortes em decorrência da Covid-19: cerca de 3 mil óbitos diários. Na terça-feira (19), exatos seis meses após o ápice, o Ministério da Saúde informou que a vacinação em massa contra a doença surtiu efeito. Segundo a Pasta, a queda no número de óbitos foi de quase 90%, tendência que se acentua desde junho Bruno Kelly/REUTERS

O governo britânico confirmou na terça-feira (19) que "acompanha de perto" o surgimento de uma "descendente" da variante Delta do coronavírus, que pode ser entre 10% e 15% mais transmissível do que essa, que já é duas vezes mais contagiosa que o Sars-CoV-2 original Portal Correio

Um estudo de fase 3 mostrou que a terceira dose da vacina desenvolvida por Pfizer e BioNTech é 96,5% eficaz na proteção contra o coronavírus, informaram as duas empresas na quinta-feira (21), com base em resultados preliminares Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF/Agência Brasil

Um boletim extraordinário do Observatório Covid-19 da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), publicado na quarta-feira (20), destacou que o Brasil se mantém em um ritmo de queda dos novos casos de Covid-19, assim como de internações e mortes Pixabay

O estudo de efetividade da vacina CoronaVac, que o Instituto Butantan está realizando sobre a imunidade da população de Serrana (SP), mostrou que 99% dos moradores apresentaram soroconversão (desenvolveram anticorpos para se defender da infecção por Covid-19) três meses após receber a segunda dose do imunizante AMANDA PEROBELLI/REUTERS

O mais recente relatório da OMS estima que dos 135 milhões de profissionais de saúde no mundo, entre 80 mil e 180 mil podem ter morrido de Covid-19 no período entre janeiro de 2020 e maio de 2021 Marcelo Oliveira/EFE - 21.3.2021