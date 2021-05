CPI da Covid e declarações de Guedes marcam a semana

O TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) revogou a prisão preventiva decretada pela 13ª Vara Federal de Curitiba (PR) contra o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha. Ele estava preso desde outubro de 2016 e cumpria prisão domiciliar há cerca de um ano Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 1.2.2015

O Brasil abriu 184.140 postos de trabalho com carteira assinada em abril, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). As contratações superiores às demissões pelo terceiro mês seguido foram comemoradas pela equipe econômica e elevou para 40.200.042 o estoque de empregos formais no país 06/10/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

O Brasil atingiu na quinta-feira (29) a triste marca de 400 mil vidas perdidas para a covid-19. A marca foi batida 36 dias após o país contabilizar 300 mil mortes

Joédson Alves/EFE - 29.04.2021

A alta no preço dos combustíveis voltou a pesar no bolso da população e puxou o avanço de 0,6% da prévia da inflação oficial em abril, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Apesar da desaceleração em relação ao resultado de março, o IPCA-15 acumula alta de 2,82% neste ano e de 6,17% nos últimos 12 meses, patamar acima da do teto da meta do governo Marcelo Camargo/Agência Brasil - 15.03.2021

A estudante Elisa de Oliveira Flemer, de 17 anos, foi aprovada na Faculdade de Engenharia da USP (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo), mas não pôde fazer a matrícula por não ter o diploma do Ensino Médio, uma vez que é adepta do homeschooling. A jovem, mesmo sem diploma, já recebeu propostas de emprego Arquivo pessoal

Estudo apresentado pela Seduc (Secretaria Estadual de Educação de São Paulo) na terça-feira (27) mostra que houve regressão no aprendizado de português e matemática durante a pandemia. Avaliação foi a primeira realizada neste período de isolamento social e os resultados foram comparados com os dados de 2019. Aprendizado em matemática volta a marca de 14 anos atrás Christiano Antonucci/Secom-MT

A exclusão escolar atingiu crianças de faixas etárias em que o acesso à escola não era mais um desafio. O estudo do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) em parceria com o Cenpec Educação (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária) mostra que em novembro de 2020, mais de 5 milhões de meninas e meninos não tiveram acesso à educação no país, um número próximo ao que o Brasil tinha no início dos anos 2000. Situação atinge famílias em situação de maior vulnerabilidade Carla Carniel/Reuters - 14.04.2021

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, durante uma aula magna na UFPB (Universidade Federal da Paraíba), na última segunda-feira (26), declarou que crianças de 9 anos não sabem ler, mas sabem colocar camisinha. Marcelo Camargo/Agência Brasil - 16.03.2021

O ministro da Economia, Paulo Guedes, sem saber que estava sendo gravado, afirmou que o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) deu bolsa para "todo mundo" para cursarem o ensino superior. O ministro declarou que o filho do seu porteiro foi beneficiado mesmo tendo zerado nas provas do vestibular, sem, no entanto, apresentar mais informações Edu Andrade/Ascom/ME - 16.03.2021

Israel viveu na madrugada de sexta-feira (30) a uma das "mais graves" tragédias não relacionadas a conflito de sua história, segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Pelo menos 44 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas durante um festival religioso ultra-ordoxo na região da Galileia, no norte do país, com mais de 100 mil participantes. Dezenas de pessoas escorregaram em uma passagem superlotada e caíram sobre as que estavam na frente, causando uma enorme correria Reprodução Twitter

Após localizar, durante o último fim de semana, o local onde o submarino Nanggala-402 naufragou, a Marinha da Indonésia divulgou imagens dos destroços da embarcação a cerca de 800m de profundidade e decretou a morte de todos os 53 tripulantes. Ainda não há uma explicação oficial para as causas do acidente HANDOUT/INDONESIA MILITARY/AFP - 25.4.2021

Na segunda-feira, a Ucrânia relembrou pior acidente nuclear da história, ocorrido em Chernobyl há 35 anos, que contaminou boa parte da Europa, mas hoje atrai atualmente turistas de todo o mundo e o país busca sua inscrição como patrimônio da Unesco. Em 26 de abril de 1986, à 1h23, o reator número 4 da central de Chernobyl, situado a 100 quilômetros de Kiev, explodiu durante um teste de segurança. O acidente foi encoberto na época pelas autoridades da Antiga União Soviética Gleb Garanich/Reuters - 12.4.2021

O governo britânico anunciou que irá investigar se o primeiro-ministro do Reino Unido, o conservador Boris Johnson, usou dinheiro não declarado para custear uma reforma de 200 mil libras (o equivalente a R$ 1,5 milhão) no apartamento oficial onde ele vive com a noiva e o filho de 1 ano, ao lado de seu gabinete em Londres. O valor é muito maior que a verba anual a que ele tem direito, de 30 mil libras (cerca de R$ 223 mil) e a origem dos recursos ainda não foi esclarecida Dan Kitwood / POOL / AFP

Na noite da última segunda-feira (26), ocorreu o fenômeno conhecido como superlua rosa, que é quando o satélite da Terra se encontra mais perto do planeta. Astrônomos amadores, fotógrafos e o público em geral puderam apreciar e fazer belas imagens Reprodução: Instagram / @joe_watson_photography - 26.04.2021

Já na quarta (28), familiares anunciaram a morte do astronauta Michael Collins, o único membro da missão Apollo 11 que não chegou a pisar na Lua em 1969. Ele tinha 90 anos e morreu de câncer. Collins foi responsável por pilotar o módulo de comando da Apollo 11 enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros seres humanos a andarem no satélite terrestre NASA/Handout via REUTERS - 19.6.1969

Conhecida como "Disaster Girl", a foto da garota Zoe Roth, aos 5 anos, olhando para a câmera com um leve sorriso no rosto enquanto bombeiros observam uma casa em chamas na Carolina do Norte (EUA) é um dos memes mais famosos da internet. Em meados de abril, a imagem foi vendida com um registro tipo NFP pelo equivalente a R$ 2,6 milhões, pela própria Zoe, que hoje tem 21 anos Reprodução / Twitter