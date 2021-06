Saúde e governadores são foco dos próximos depoimentos na CPI

Na quarta-feira (9), será questionado o ex-secretário executivo da Saúde, Elcio Franco, o número 2 de Pazuello durante a gestão do militar no ministério. Franco foi convocado para dar explicações sobre o motivo da demora da pasta em responder ofertas e fechar acordos pela compra das vacinas contra covid-19 da Pfizer e do Intstituto Butantan Reprodução/YouTube

Um dia depois, na quinta-feira (10), o governador do Amazonas, Wilson Lima, tem depoimento marcado. A convocação dele, porém, ainda depende de julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) após ação coletiva de governadores. A CPI, que tem como um dos objetos de investigação o colapso do sistema de Saúde em Manaus, questionará Lima sobre as ações do governo estadual antes da tragédia

Arthur Castro/ Governo do Amazonas - 13/09/2020

A semana será fechada com debate entre dois médicos na sexta-feira (11): o sanitarista Cláudio Maierovitch e a microbiologista e pesquisadora da USP (Universidade de São Paulo), Nathalia Pasternak Agência Brasil - 30/11/2015

No dia 15, o secretário da Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, prestará depoimento aos senadores. Como Campêlo está preso, os senadores ainda terão que determinar como será feita a oitiva do secretário. Assim como o governador Lima, ele também foi alvo da Operação Sangria, da Polícia Federal, que investiga suposta contratação fraudulenta para favorecer um grupo de empresários locais para construir um hospital de campanha. Lima nega as irregularidades



Diego Peres/Governo do Amazonas - 13/03/2021

Em seguida, virá no dia 16 o governador deposto do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que sofreu impeachment por crime de responsabilidade durante a pandemia na contratação de empresas para gerir hospitais de campanha. Como o político não tem mandato, Witzel não poderá deixar de ir à CPI, já que o comparecimento de testemunhas é obrigatório Pilar Olivares/Reuters - 28.08.2020