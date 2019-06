Frente parlamentar vai defender a redução da maioridade penal

Do R7

O deputado Carlos Jordy, que deverá coordenar grupo Reprodução Facebook

Uma frente parlamentar vai defender no Congresso Nacional a redução da maioridade penal no Brasil. A frente será lançada na próxima terça-feira (25) na Câmara dos Deputados. A criação do grupo foi sugerida pelo deputado Carlos Jordy (PSL-RJ), que deverá ser o coordenador da frente.

A Câmara já aprovou uma proposta que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal para crimes hediondos, mas a proposta ainda não foi votada pelo Senado. O objetivo da nova frente é discutir o tema e as propostas já em trâmite no Congresso Nacional para buscar formas de levar a voto a possibilidade de responsabilizar penalmente o maior de 16 anos.

Veja mais: Confira opiniões sobre a redução da maioridade penal

As frentes parlamentares são agremiações suprapartidárias que buscam aprimorar um tema específico.

O lançamento está marcado para as 14 horas, no Salão Nobre da Câmara.

Segundo o jornal "O Estado de S. Paulo", a frente vai reunir 203 parlamentares, entre eles os filhos do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo e o senador Flávio.

No total, são 194 deputados e 9 senadores de 17 partidos: PSL, PL, PP, MDB, Patriota, PDT, PSD, PRB, Podemos, PSC, PSB, DEM, PROS, PSDB, Avante, Cidadania e Solidariedade.