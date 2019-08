Do R7, com Agência Estado

Frota se filia ao PSDB e diz não se arrepender de apoio a Bolsonaro Deputado expulso nesta semana do PSL participou de cerimônia de filiação no Diretório Estadual do partido, ao lado do governador João Doria

O deputado federal Alexandre Frota ao lado de Doria NELSON ANTOINE/ESTADÃO CONTEÚDO

O deputado Alexandre Frota (ex-PSL-SP) confirmou nesta sexta-feira (16) sua filiação ao PSDB em cerimônia no Diretório Estadual do partido, na região dos Jardins, em São Paulo, com a presença do governador João Doria (PSDB). Frota foi expulso nesta semana do PSL após fazer reiteradas críticas ao presidente Jair Bolsonaro.

O 'novo tucano' disse que, mesmo com tantas críticas, não se arrepende dos sete meses em que foi governista. “Não me arrependo de ter apoiado Bolsonaro, vou continuar torcendo e votando (com o governo) quando tiver que votar. Acho que lições são para serem vividas.”

O afago vem logo em seguida de um balanço dos sete meses em que esteve ao lado de Bolsonaro e se viu “defendendo o indefensável”, nas palavras do ex-ator.

Ele enumera todos os momentos em que teve de “defender o indefensável” quando era governista, do caso Coaf à indicação de Eduardo, passando por Damares, Ricardo Salles e Ernesto Araújo.

Ex-ator da Rede Globo, Frota foi eleito na onda do bolsonarismo e participou ativamente do movimento pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Na eleição do ano passado, recebeu 155.522 votos. Após tomar posse, porém, entrou em rota de colisão com a cúpula do PSL paulista e se aproximou de Doria. Como foi expulso, o PSL não pode recorrer à Justiça para reivindicar o mandato.