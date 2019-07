General de Exército Marcos Amaro assume Comando Militar do Sudeste Militar vai substituir o General de Exército Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, que vai para a Secretaria de Governo do governo federal comando militar do sudeste

General Amaro assume Comando Militar do Sudeste Divulgação/CMSE

Na manhã desta quarta-feira (3), o General de Exército Marcos Antonio Amaro dos Santos assumiu o Comando Militar do Sudeste (CMSE) em substituição ao General de Exército Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira.

Prestigiada por diversas autoridades civis e militares, a solenidade de passagem de comando contou com a presença do Presidente da República, Jair Bolsonaro, que assistiu à cerimônia ao lado do vice-presidente, General de Exército Hamilton Mourão; do Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; do Ministro da Defesa, General de Exército Fernando Azevedo e Silva; do Governador do Estado de São Paulo, João Doria; do Comandante interino do Exército, General de Exército Carlos Alberto Neiva Barcellos; e do Comandante-Geral de Apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), Tenente Brigadeiro do Ar Paulo João Cury.

O General de Exército Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira deixa o Comando Militar do Sudeste para assumir a pasta de Ministro-Chefe da Secretaria de Governo do Brasil.

O Presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, representou o Grupo na solenidade que aconteceu no Quartel-General do Ibirapuera, sede do CMSE.

General Ramos

O General de Exército Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira é natural do Rio de Janeiro (RJ). Praça de 8 de março de 1973, foi declarado Aspirante a Oficial da Arma de Infantaria em 14 de dezembro de 1979.

General Amaro

O General de Exército Marcos Antonio Amaro dos Santos é natural de Motuca (SP). Praça de 4 de março de 1974, foi declarado Aspirante a Oficial da Arma de Artilharia em 15 de dezembro de 1980.

Comando Militar do Sudeste

O CMSE é um dos oito Comandos Militares de Área do Exército Brasileiro, com sede na cidade de São Paulo. É o Comando responsável pela 2ª Divisão de Exército e pela 2ª Região Militar.