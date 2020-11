Goiânia: Iris Rezende sugere que filho de Maguito assuma prefeitura Atual prefeito e nome mais forte do MDB do Estado declarou que Daniel Viela tem autoridade para assumir funções do pai, internado com covid

Inconsciente, Maguito está internado há 39 dias Twitter/Reprodução

O atual prefeito de Goiânia (GO), Iris Rezende, declarou nesta segunda-feira (30) que o ex-deputado federal Daniel Viela, filho de Maguito Vilela tem "autoridade" para assumir as funções do pai enquanto ele estiver internado com covid-19.

Maguito completa nesta terça-feira (1º) 40 dias internado em São Paulo por causa da doença causada pelo novo coronavírus. Ele está intubado e seu estado de saúde piorou nos últimos dias. Mesmo assim ele foi eleito no segundo turno em Goiás, com 52,52% dos votos válidos (277.497), derrotando o senador Vanderlan Cardoso, do PSD.

Daniel Vilela é o atual presidente do MDB do Estado. Apesar de político, ele não é o vice na chapa, vaga ocupada pelo pastor Rogério Cruz (Republicanos).

O prefeito Iris Rezende recebeu em seu gabinete o vice-prefeito eleito, Rogério Cruz, o presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, o presidente metropolitano do MDB, Carlos Júnior, e Agenor Mariano, que foi coordenador da campanha de Maguito Vilela. pic.twitter.com/gbrqFQnJW1 — Iris Rezende (@IrisRezendeM) November 30, 2020

Cruz e Daniel Vilela visitaram nesta segunda o gabinete de Iris Rezende para falar sobre o processo de transição. Após o encontro, o atual prefeito contou que não vê problema algum se o familiar ocupar o cargo. "A cidade toda vai entender, porque é um líder jovem, cheio de vida, já com experiência e tem ao lado dele um vice dotado de todas as qualidades necessárias para um administrador, um homem público.”

“Hoje, ele (Maguito) tem um filho que é nosso líder, presidente do partido, que vai suprindo a ausência do pai enquanto estiver no hospital. Eu falei: ‘Você tem autoridade, como filho, presidente do partido, enquanto seu pai estiver internado, assumir a chefia da administração municipal’", disse Iris, ex-senador, governador e por diversas vezes prefeito da capital goiana.

Daniel se apressou em declarar a jornalistas que só deve ajudar o pai durante o período de transição. Pelas redes sociais, ele agradeceu o encontro com "o líder" Iris Rezende.

Contar com a sabedoria e experiência administrativa de Iris é um grande diferencial do MDB e um dos motivos pelos quais o partido é reconhecido como uma escola de bons gestores. Logo Maguito estará aqui com a gente e vamos dar sequência ao trabalho exitoso de Iris em Goiânia. — Daniel Vilela (@DanielVilela15) November 30, 2020

Maguito tem 71 anos e perdeu duas irmãs mais velhas para a covid-19 (Nelita e Nelma). Ele descobriu que estava infectado em 20 de outubro, quando apresentava sintomas leves. Em 30 de outubro foi intubado pela primeira vez.

Ele está sedado desde 15 de novembro, data do primeiro turno. Segundo seu filho, Daniel, Maguito chorou ao saber que havia sido eleito no domingo (29).