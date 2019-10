Do R7

Golfinho é encontrado morto com manchas de óleo em praia do Ceará O mamífero foi identificado por uma professora de biologia na orla da Praia de Taíba, em São Gonçalo do Amarante

O corpo do animal foi removido pela prefeitura de São Gonçalo do Amarentes Reprodução/Chirley Mara

Um golfinho foi encontrado morto com manchas de óleo na orla da Praia de Taíba, em São Gonçalo do Amarante, Ceará, na manhã deste sábado (5). O animal estava encalhado na areia quando foi identificado pela professora de biologia Chirley Mara, que caminhava pelo local.

O golfinho apresentava resquícios do líquido na boca e nas nadadeiras. Além do mamífero, uma caravela-portuguesa também foi encontrada morta.

Os animais foram removidos pela prefeitura municipal.

O Intituto Nacional do Meio Ambiente (IBAMA) já havia registrado duas mortes de tartarugas em Taíba por consequência do óleo. Outras três também foram encontradas cobertas pelo líquido, mas ainda com vida.

Pelo menos 124 praias do nordeste apresentam registro de manchas de óleo. No Ceará, sete praias foram consideradas impróprias devido à presença do material.