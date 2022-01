Governador da Bahia faz visita institucional à Record TV em SP

A- A+

Luiz Cláudio Costa (à esq.), Rui Costa, Marcus Vinícius Vieira, Fábio Tucilho e André Curvello Guilherme Gozzi/ Comunicação Record TV - 14.01.2021

O governador do estado da Bahia, Rui Costa, fez uma visita institucional à Record TV, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (14), com o objetivo de fortalecer a relação entre o estado e a imprensa.

Costa fez um balanço das chuvas no sul do Bahia e disse que o primeiro momento foi de acolhida, de socorrer e salvar vidas, um segundo momento, de abrigar essas pessoas em alojamentos ou aluguel social e que, agora, começa a etapa da reconstrução das cidades, da infraestrutura rural e também das casas perdidas.

“Na segunda-feira assinaremos os convênios das primeiras unidades habitacionais e vamos fazer na modelagem de parceria com município, onde através de convênio vamos transferir o recurso e, em um terreno que é do município ou do estado que foi desapropriado, vamos edificar essas casas e, com isso, a gente pretende devolver dignidade a essas famílias”, explica o governador.

De acordo com levantamento, estima-se que esse número chegue a quase 5 mil casas que precisaram ser reconstruídas.

O aumento de casos de Covid também é uma preocupação do governo baiano. Rui Costa destaca que em dezembro eram 180 pessoas na UTI e hoje são 335 — quase duas vezes o número do mês passado — e alerta sobre a importância da vacinação.

“Infelizmente 90% dos que estão em leito de UTI hoje não tomaram a vacina; portanto não queira ser um desses que vai precisar ir para a UTI, não faça sua família sofrer, tome a vacina, se proteja para que a gente possa se livrar desse vírus o mais rápido possível”, enfatizou Costa.

O governador e o secretário de Comunicação, André Curvello, foram recebidos pelo CEO do Grupo Record, Marcus Vinícius, pelo presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, e pelo diretor-executivo da Record TV Itapoan, Fábio Tucilho.