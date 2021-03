Governador de Santa Catarina é afastado do cargo por até 120 dias Carlos Moisés (PSL) foi denunciado por irregularidade na compra de 200 respiradores em março de 2020

Brasil | Do R7

Carlos Moisés (PSL) enfrenta o segundo processo de impeachment Julio Cavaleiro/Secom

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), ficará afastado do cargo por até 120 dias, a partir da próxima terça-feira (30). O Tribunal Especial de Julgamento aceitou a denúncia de impeachment por 6 votos a 4. O tribunal ainda irá analisar as provas e marcar o julgamento final do caso.

Carlos Moisés é acusado de crime de responsabilidade por fraude na compra de 200 respiradores, que custaram R$ 33 milhões, com dispensa de licitação, em março de 2020. O caso também envolve um hospital de campanha. A vice-governadora, Daniela Reinehr (sem partido), assume o cargo neste período.

O Tribunal Especial foi formado por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais. Todos os magistrados e um dos deputados votaram a favor do afastamento de Carlos Moisés. O governador já ficou um mês fora do cargo em 2020 em outro processo de impeachment, mas acabou absolvido.

Dos 200 respiradores comprados pelo governo de Santa Catarina, apenas 11 estão sendo usados, e a gestão tenta recuperar parte do dinheiro investido no negócio.