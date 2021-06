Governador do Amazonas pede ao STF para não comparecer à CPI

A- A+

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) Arthur Castro/ Governo do Amazonas - 13/09/2020

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não comparecer à CPI da Covid do Senado, colegiado que o convocou para prestar depoimento na quinta-feira.

Endereços ligados a Lima foram alvos recentemente de mandados de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal que investiga eventuais desvio de recursos federais para o enfrentamento à pandemia de coronavírus.

Lima é o primeiro da lista de governadores que foi convocado para comparecer à CPI. Caberá à ministra Rosa Weber decidir sobre o pedido.

No recurso, a defesa do governador pede para não comparecer à comissão sob o argumento de separação dos Poderes. Se não for possível, acrescentou, pediu para ele depor com o direito de permanecer em silêncio e não se autoincriminar sobre investigações referentes a ele.

Há duas semanas, governadores de 17 Estados e do Distrito Federal entraram no STF para barrar a convocação de chefes de Executivos estaduais para depor na CPI da Covid.

O pedido foi apresentado dois dias após a Comissão Parlamentar de Inquérito ter aprovado a convocação de nove governadores sob o argumento de ouvi-los sobre suspeitas de desvios de recursos federais repassados aos Estados no enfrentamento à pandemia.

Rosa Weber, que também é relatora desse pedido, ainda não tomou uma decisão

