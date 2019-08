Governadores do Sul e Sudeste auxiliarão no controle de queimadas Chefes executivos do ES, MG, PR, RJ, RS, SC e SP afirmaram em carta que ajudarão a região Norte com estrutura, tecnologia e recursos humanos

Líderes estaduais do Sul e Nordeste vão auxiliar no controle de queimadas Ueslei Marcelino/ Reuters - 17.08.2019

Os governadores dos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo afirmaram que irão auxiliar no controle de queimadas na Amazônia.

"Os governadores do COSUD manifestam também solidariedade aos colegas da Região Norte e confirmam que auxiliarão, se necessário, com estrutura, tecnologia e recursos humanos para contribuir no controle de queimadas na Região Amazônica", disseram os líderes estaduais, em carta aberta, divulgada neste sábado, 24, após o 4º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), realizado em Vitória (ES).

No documento, os chefes executivos dos Estados do Sul e do Sudeste consideram também que os temas ambientais devem ser discutidos e distensionados.

"Buscando entendimento para fortalecer a imagem internacional do Brasil, reforçando o nosso compromisso com a biodiversidade e preservando as exportações do país, sobretudo do agronegócio", aponta o documento, intitulado "Carta de Vitória".

O texto é assinado José Renato Casagrande (PSB), governador do Espírito Santo; Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais; Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná; Wilson Witzel (PSC), governador do Rio de Janeiro; Eduardo Leite (PSDB) governador do Rio Grande do Sul; Carlos Moisés da Silva (PSL), governador de Santa Catarina, e João Doria (PSDB), governador de São Paulo.

fonte: Estadão Conteudo

