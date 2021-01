Governo adia entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência Decreto determina que estatuto só entrará em vigor m 2022, sete anos após a aprovação da lei Governo adia entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência

Estatuto deveria vigorar inicialmente em 2017 Pixabay

O governo voltou a adiar a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que virou lei em 6 de julho de 2015. De acordo com a Medida Provisória 1.025 publicada em Diário Oficial Extra na última noite desta quinta-feira (31), o estatuto só entrará em vigor em 84 meses - sete anos - após a aprovação da lei.

O estatuto prevê a promoção, em condições de igualdade, do exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Com o novo adiamento, a lei deve entrar em vigor apenas em julho de 2022. Originalmente, o estatuto deveria vigorar em 2017.

