Governo arrecada R$ 3,6 milhões este ano com bens de traficantes Recursos deverão ser utilizados para aparelhar as polícias federal e dos estados, além de programas de tratamento de usuários de drogas Governo arrecada R$ 3,6 milhões este ano com bens de traficantes

Aviões apreendidos em operação da Polícia Federal contra traficantes Divulgação/Polícia Federal

O governo federal arrecadou este ano R$ 3,6 milhões com a venda de 530 ativos, entre carros, caminhões, sucatas e outros bens de traficantes. Os recursos deverão ser utilizados para aparelhar as polícias federal e dos estados, além de ajudar em programas de tratamento de usuários de drogas.

Leia também: Moro quer ampliar mapeamento de bens do tráfico para agilizar leilões

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), a arredação foi realizada em leilões entre janeiro e março deste ano.

Matro Grosso, com um total de R$ 931.680,00, e São Paulo, com R$ 652.450,00, são os estados que mais arrecadaram. Doze estados sediaram os leilões no primeiro trimestre: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Tocantins, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso.

Divulgação/Ministério da Justiça

Do total do valor arrecadado, 20% a 40% são destinados para as forças policiais que apreenderam os bens. O recurso pode ser utilizado para compra de equipamentos e para apoio estrutural da polícia. O percentual restante é destinado ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad) para investimentos em políticas de prevenção e de combate às drogas em todo o país.

De acordo com a Senad, a previsão é que até o final do ano sejam realizados 100 leilões em todo o país, contemplando, até mesmo, a venda de imóveis oriundos de crime de tráfico de drogas, de lavagem de dinheiro e de corrupção.

Enquanto estiver vigente as orientações das autoridades de saúde, destinadas a evitar a transmissão do novo coronavírus, os leilões serão realizados exclusivamente na modalidade eletrônica. O calendário com as datas é publicado, periodicamente, no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Projeto Check In

Em outubro do ano passado, o Ministério lançou o Projeto Check In, um sistema virtual que permite a inclusão de dados sobre bens apreendidos pelas polícias de todo o Brasil. A ferramenta auxilia os estados e o Distrito Federal na atualização desse banco de dados, agilizando a localização e a venda de bens apreendidos do tráfico de drogas.